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Delhi Protest: छात्रों की पिटाई-भद्दी भाषा पर कंगना रनौत का रिएक्शन, बोलीं- जब बोला है, तो सुनना भी पड़ेगा - KANGANA RANAUT ON GEN Z

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छात्रों की पिटाई-भद्दी भाषा पर कंगना रनौत का रिएक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 9:50 PM IST

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कंगना रनौत ने सोमवार, 27 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े हालिया छात्र प्रदर्शनों में शामिल लोगों की आलोचना करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज शेयर करते हुए, कंगना रनौत ने प्रदर्शनों के वीडियो को 'उल्टी लाने वाला' बताया. प्रदर्शनकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि वायरल क्लिप्स देखने के बाद उन्हें 'डिजिटल डिटॉक्स' की जरूरत है. इस बयान के बाद कंगना ने एक और नया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों द्वारा पीटे गए प्रदर्शनकारियों की बात की है. 27 जुलाई को कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरती नहीं देखी. जेन-जी के प्रदर्शनों की ये रील्स देखकर तो उल्टी आ जाती है. जिस तरह से वे बात करते हैं और जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं.' एक्ट्रेस ने प्रदर्शन करने वाले जेन-जेड की परवरिश पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैंने कभी किसी फ्रेम में एक साथ इतनी अजीब और भद्दी चीजें नहीं देखीं. छी! इन्हें कौन पैदा कर रहा है और इनकी परवरिश कैसे हो रही है?' इस पोस्ट के बाद  28 जुलाई को कंगना ने नया इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जेन-जी को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'जो प्रदर्शनकारी अपनी गंदी और अपमानजनक रीलों के कारण सड़कों पर आम लोगों द्वारा पिटाई और दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा.'

कंगना रनौत ने सोमवार, 27 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े हालिया छात्र प्रदर्शनों में शामिल लोगों की आलोचना करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज शेयर करते हुए, कंगना रनौत ने प्रदर्शनों के वीडियो को 'उल्टी लाने वाला' बताया. प्रदर्शनकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि वायरल क्लिप्स देखने के बाद उन्हें 'डिजिटल डिटॉक्स' की जरूरत है. इस बयान के बाद कंगना ने एक और नया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों द्वारा पीटे गए प्रदर्शनकारियों की बात की है. 27 जुलाई को कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरती नहीं देखी. जेन-जी के प्रदर्शनों की ये रील्स देखकर तो उल्टी आ जाती है. जिस तरह से वे बात करते हैं और जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं.' एक्ट्रेस ने प्रदर्शन करने वाले जेन-जेड की परवरिश पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैंने कभी किसी फ्रेम में एक साथ इतनी अजीब और भद्दी चीजें नहीं देखीं. छी! इन्हें कौन पैदा कर रहा है और इनकी परवरिश कैसे हो रही है?' इस पोस्ट के बाद  28 जुलाई को कंगना ने नया इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जेन-जी को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'जो प्रदर्शनकारी अपनी गंदी और अपमानजनक रीलों के कारण सड़कों पर आम लोगों द्वारा पिटाई और दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा.'

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