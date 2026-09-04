CJP के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया

कॉक्रोच जनता पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका निशु आजाद मामले में अपने अन्य साथियों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया. वे खुद को हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन पर एक प्रदर्शनकारी छात्र के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है. दरअसल, यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी.