दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, ACP मनस्वी वशिष्ठ तत्काल प्रभाव से निलंबित

दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहे शाहदरा थाना विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब दिल्ली पुलिस के जवानों ने पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर वकीलों के दबाव में हुए तबादलों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में हुई झड़प से हुई थी, जिसमें एक वकील को चोट आई थी और वकीलों ने एसीपी पर धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि वकीलों ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन पुलिसकर्मियों में असंतोष था। इस निलंबन के बाद विभाग में तनाव बढ़ने की आशंका है।