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दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, ACP मनस्वी वशिष्ठ तत्काल प्रभाव से निलंबित

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ACP MANASVI VASISHTH SUSPENDED DELHI POLICE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2026 at 6:32 PM IST

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दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहे शाहदरा थाना विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब दिल्ली पुलिस के जवानों ने पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर वकीलों के दबाव में हुए तबादलों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में हुई झड़प से हुई थी, जिसमें एक वकील को चोट आई थी और वकीलों ने एसीपी पर धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि वकीलों ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन पुलिसकर्मियों में असंतोष था। इस निलंबन के बाद विभाग में तनाव बढ़ने की आशंका है।

दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहे शाहदरा थाना विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब दिल्ली पुलिस के जवानों ने पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर वकीलों के दबाव में हुए तबादलों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में हुई झड़प से हुई थी, जिसमें एक वकील को चोट आई थी और वकीलों ने एसीपी पर धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि वकीलों ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन पुलिसकर्मियों में असंतोष था। इस निलंबन के बाद विभाग में तनाव बढ़ने की आशंका है।

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