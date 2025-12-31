ETV Bharat / Videos

दिल्ली पुलिस ने लौटाए 1000 खोए और चोरी हुए मोबाइल, पाकर खिले मालिकों के चेहरे - DELHI POLICE RECOVERS LOST MOBILES

दिल्ली पुलिस ने लौटाए 1000 खोए और चोरी हुए मोबाइल (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 31, 2025 at 11:42 AM IST

नई दिल्ली: ठगी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है. ताकि लोग सतर्क रहे और उनके साथ होने वाली ठगी से वो बच सके. वहीं इस दौरान 1000 मोबाइल फ़ोन उन लोगों को लौटाए गए जो अपना फ़ोन कही खो चुके थे या फिर चोरी हो चुका था. सॉउथ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट ऑफ़ कैलाश स्थित आर्य ऑडिटोरियम में दिल्ली पुलिस के द्वारा साइबर ठगी ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्रति जागरूकता अभियान चलाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया. स्पेशल पुलिस कमिश्नर मधुप तिवारी ने देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि दिल्ली में भी साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है. इसलिए इससे बचाव का एकमात्र उपाय जागरूकता अभियान जितना से जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में चलाया जा सके ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो क्योंकि लोगों की छोटी-छोटी गलतियों से साइबर चोर बड़े-बड़े ठगी कर रहे हैं. 

