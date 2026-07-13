दिल्ली पुलिस ने बच्चों को दिया सेफ्टी और साइबर सुरक्षा का ज्ञान - CYBER CRIME IN DELHI
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Published : July 13, 2026 at 9:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है. आउटर नॉर्थ जिले में 'बाल संरक्षण माह-2026' के तहत आयोजित मेगा गर्ल चाइल्ड काउंसलिंग सेशन में 151 स्कूलों की 400 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक बनाना रहा. इस कार्यक्रम में उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्राओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.
नई दिल्ली: दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है. आउटर नॉर्थ जिले में 'बाल संरक्षण माह-2026' के तहत आयोजित मेगा गर्ल चाइल्ड काउंसलिंग सेशन में 151 स्कूलों की 400 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक बनाना रहा. इस कार्यक्रम में उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्राओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.