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दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में लिया, आकाशवाणी परिसर खाली कराया

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2026 at 10:52 PM IST

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 लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे थे. हालांकि, पुलिस ने रात 8 बजे के आसपास उन्हें हिरासत में ले लिया और राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं को बस में भरे ले गई. पुलिस ने आकाशवाणी परिसर खाली कर लिया. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद भारत चुनाव आयोग (ECI) की पूर्ण पीठ से मिलने की मांग कर रहे थे. यह आरोप लगाते हुए कि विपक्षी सांसदों को ECI से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्होंने इसे "अपमान" कहा. मंगलवार को इंडिया ब्लॉक ने भारी शक्ति प्रदर्शन किया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने कथित 'वोट चोरी' को लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर उतर आए.

 लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे थे. हालांकि, पुलिस ने रात 8 बजे के आसपास उन्हें हिरासत में ले लिया और राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं को बस में भरे ले गई. पुलिस ने आकाशवाणी परिसर खाली कर लिया. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद भारत चुनाव आयोग (ECI) की पूर्ण पीठ से मिलने की मांग कर रहे थे. यह आरोप लगाते हुए कि विपक्षी सांसदों को ECI से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्होंने इसे "अपमान" कहा. मंगलवार को इंडिया ब्लॉक ने भारी शक्ति प्रदर्शन किया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने कथित 'वोट चोरी' को लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर उतर आए.

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RAHUL GANDHI OTHER MPS DETAINED
SIT IN AT AKASHVANI BHAWAN
राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया
वोट चोरी एसआईआर
RAHUL GANDHI OTHER MPS DETAINED

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