ETV Bharat / Videos

दिल्ली में PLA का सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार: मरीज का अटेंडेंट बनकर सफदरजंग इलाके में छिपा था आरोपी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
DELHI POLICE CRIME BRANCH ARRESTS PLA MILITANT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2026 at 8:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के एक सक्रिय सदस्य को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी मरीज का अटेंडेंट बनकर दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग और एम्स के पास एक बिना नाम वाले होटल में फर्जी पहचान पत्र के सहारे ठहरा हुआ था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबाल थाने में UAPA के तहत मामले दर्ज हैं और उसके चाचा संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है और मामले की आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के एक सक्रिय सदस्य को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी मरीज का अटेंडेंट बनकर दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग और एम्स के पास एक बिना नाम वाले होटल में फर्जी पहचान पत्र के सहारे ठहरा हुआ था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबाल थाने में UAPA के तहत मामले दर्ज हैं और उसके चाचा संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है और मामले की आगे की जांच जारी है।

For All Latest Updates

TAGGED:

PLA MILITANT ARRESTED
DELHI CRIME BRANCH
MANIPUR MILITANT DELHI
PLA का सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार

संबंधित ख़बरें

फारूक अब्दुल्ला का विधायकों की नाराजगी से इनकार

नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ते असंतोष के बीच CM उमर ने असंतुष्ट विधायकों से की मुलाकात, फारूक अब्दुल्ला बोले- पार्टी में कोई दरार नहीं

November 6, 2026 at 8:20 PM IST
कैब ड्राइवर का खूनी खेल

बेंगलुरु में कैब ड्राइवर का खूनी खेल: पत्नी, सास और साले समेत 7 का बेरहमी से मर्डर

November 6, 2026 at 8:17 PM IST
महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलें तेज

"10 तारीख के बाद साथ बैठेंगे"... शरद पवार के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलें तेज

November 6, 2026 at 7:15 PM IST
DELHI GAFFAR MARKET MASSIVE FIRE

दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग: पुरी प्लाजा की दुकान में लगी आग, चार मंजिला इमारत चपेट में

November 6, 2026 at 5:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.