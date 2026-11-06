दिल्ली में PLA का सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार: मरीज का अटेंडेंट बनकर सफदरजंग इलाके में छिपा था आरोपी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के एक सक्रिय सदस्य को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी मरीज का अटेंडेंट बनकर दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग और एम्स के पास एक बिना नाम वाले होटल में फर्जी पहचान पत्र के सहारे ठहरा हुआ था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबाल थाने में UAPA के तहत मामले दर्ज हैं और उसके चाचा संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है और मामले की आगे की जांच जारी है।