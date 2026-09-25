दिल्ली: महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्टिव, पिंक बूथ पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी

नई दिल्ली: कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय युवती से गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है. पुलिस ने कॉलेज, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बने पिंक बूथ को सक्रिय करते हुए यहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती शुरू की है. पिंक बूथ पर महिला सब-इंस्पेक्टर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी देंगी. कालकाजी इलाके में रामानुजन कॉलेज और देशबंधु कॉलेज के आसपास भी पिंक बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बढ़ाई गई है. कालकाजी थाना एसएचओ ने पिंक बूथ का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. स्थानीय आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रोचन चोपड़ा ने कहा कि घटना के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, जिससे महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा. पिंक बूथ पर महिलाएं अपनी शिकायत सीधे महिला पुलिसकर्मियों से साझा कर सकती हैं.