दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग: वेल्डिंग के दौरान चिंगारी गिरने से हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं

दिल्ली के रायसीना हिल स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक की इमारत में सोमवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। इमारत के पीछे से गाढ़ा काला धुआं उठता देख तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद छह गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के शुरुआती सूत्रों के मुताबिक, इमारत में वेल्डिंग और तोड़फोड़ का काम चल रहा था, और इसी दौरान निकली एक चिंगारी पास रखे टैंक पर गिरने से आग भड़क उठी। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे कई अहम सरकारी कार्यालय स्थित हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।