दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, लोगों को सांस लेने में परेशानी, जीरो विजिबिलिटी - DELHI NCR FACES FOG AND POLLUTION
Published : December 15, 2025 at 7:22 PM IST
दिल्ली और एनसीआर के लोगों को एक और दिन जहरीली हवा के बीच गुजारना पड़ा. यहां प्रदूषण का स्तर खतराक स्तर पर पहुंच गया है. कई इलाकों में AQI 500 के पास रिकॉर्ड किया गया. इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के प्रदूषण पर संज्ञान लिया. कोर्ट का सख्त रुख नजर आया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रभावी आदेश जारी करेगा, जिन्हें लागू किया जा सके, कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
दिल्ली के कई इलाकों में कुहासे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी जीरो रही. जिसके वजह से लोग परेशान दिखाई दिए. वही ठंड का सितम भी बढ़ गया है. कोहरे का कहर भी देखने को मिला. सुबह-सुबह कोहरे की मोटी चादर छायी रही. हालांकि ठंड बढ़ने के साथ- साथ रात के समय भी विजिबिलिटी घटने लगी है. इतना ही नहीं प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो रही है.
दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार के द्वारा एक बार फिर से ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है. जिसमें डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर जो भारी वाहन है उन पर बैन लगा दिया है साथ ही सरकारी और गैर सरकारी 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है प्राइमरी स्कूल से लेकर 11वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन पढ़ने की बात कही गई है. वही दिल्ली ट्रैफिक के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि दिल्ली में बढ़ते कुहासे को देखते हुए स्पीड लिमिट 40 रखा गया है.
