प्रदूषण पर सरकार का बड़ा वार, दिल्ली-NCR में पुरानी बस-ट्रकों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ की ‘स्वच्छ परिवहन योजना’ - SWACHH PARIVAHAN YOJANA
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Published : June 5, 2026 at 8:11 PM IST
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये की ‘स्वच्छ परिवहन योजना’ को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत बीएस-4 और उससे पुराने ट्रक एवं बस मालिकों को अपने वाहनों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार वाहन ऋण पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, मासिक फ्यूल वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी. योजना का लक्ष्य सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने से पहले भारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता सुधारने में मददगार साबित हो सकती है, हालांकि इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगी. करीब दो लाख वाहन मालिकों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये की ‘स्वच्छ परिवहन योजना’ को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत बीएस-4 और उससे पुराने ट्रक एवं बस मालिकों को अपने वाहनों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार वाहन ऋण पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, मासिक फ्यूल वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी. योजना का लक्ष्य सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने से पहले भारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता सुधारने में मददगार साबित हो सकती है, हालांकि इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगी. करीब दो लाख वाहन मालिकों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है.