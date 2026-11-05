दिवाली से पहले ही जहरीली हुई दिल्ली-NCR की हवा, दिल्ली में AQI 367; 12 इलाकों में 400 पार

दिवाली से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो गई है. वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है. हालात ऐसे हैं कि दिवाली से पहले ही दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है. ऐसे में दिवाली पर पटाखे जलने के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक, 5 नवंबर 2026 को दिल्ली का औसत AQI 367 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, नोएडा का AQI 305, गाजियाबाद का 285 और ग्रेटर नोएडा का 270 रिकॉर्ड किया गया. आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है.

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. दिल्ली के जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा 459 AQI दर्ज किया गया. इसके अलावा पंजाबी बाग में 445, नरेला में 434, विवेक विहार में 433, रोहिणी में 431, अलीपुर में 429, सोनिया विहार में 421, मुंडका में 419, आरके पुरम में 414, बवाना में 411, पूसा में 407 और पटपड़गंज में 403 AQI रिकॉर्ड किया गया. GFX OUT वहीं, राजधानी के बाकी इलाकों में भी AQI 300 के पार बना हुआ है. खराब हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है.

लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का दूसरा चरण लागू कर दिया है. इसके तहत प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई प्रतिबंधात्मक और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्य', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से 'बेहद गंभीर' माना जाता है.