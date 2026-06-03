दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और उससे जुड़े होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. मृतकों में कुछ विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. छह मंजिला इमारत में लगी आग के बाद अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया. दिल्ली फायर सर्विस की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अब तक 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. प्रशासन के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं.