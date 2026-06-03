ETV Bharat / Videos

मालवीय नगर में दर्दनाक हादसा, रेस्टोरेंट-होटल में लगी भीषण आग…20 से ज्यादा लोगों की मौत, कई गंभीर - DELHI FIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Massive fire breaks out in Malviya Nagar restaurant Delhi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और उससे जुड़े होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. मृतकों में कुछ विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. छह मंजिला इमारत में लगी आग के बाद अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया. दिल्ली फायर सर्विस की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अब तक 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. प्रशासन के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं.

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और उससे जुड़े होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. मृतकों में कुछ विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. छह मंजिला इमारत में लगी आग के बाद अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया. दिल्ली फायर सर्विस की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अब तक 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. प्रशासन के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MALVIYA NAGAR FIRE RESTAURANT FIRE
HOTEL FIRE • DELHI NEWS
FIRE ACCIDENT • RESCUE OPERATION
DELHI TRAGEDY • FIRE BRIGADE
DELHI FIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

CBSE chairman Rahul Singh transferred after OSM row

OSM विवाद पर सरकार की बड़ी कार्रवाई: CBSE के चेयरमैन और सचिव हटाए गए, जांच के लिए बनाई गई कमेटी

June 3, 2026 at 3:46 PM IST
भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को दिया जवाब

भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को दिया जवाब, तीसरे पक्ष की भूमिका से किया साफ इनकार

June 2, 2026 at 9:30 PM IST
Punjab-Himachal Pradesh toy train service resumes

पंजाब-हिमाचल प्रदेश टॉय ट्रेन: चार साल बाद पठानकोट-जोगिंदर नगर के बीच फिर से सेवा शुरू

June 2, 2026 at 8:42 PM IST
दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिले अन्नामलाई

अन्नामलाई के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात

June 2, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.