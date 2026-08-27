दिल्ली: रक्षाबंधन को लेकर लाजपत नगर बाजार में भारी रौनक, राखी और कपड़ों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़
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Published : August 27, 2026 at 9:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में राजधानी के प्रसिद्ध लाजपत नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में त्योहार की भारी चहल-पहल देखी गई. रक्षाबंधन से ठीक पहले बड़ी संख्या में महिलाएं कपड़ों, मैचिंग आउटफिट्स और खूबसूरत राखियों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचीं. बाजार में त्योहार का ऐसा क्रेज दिखा कि कपड़ों और राखी की दुकानों के साथ-साथ मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं की लंबी कतारें नजर आईं. महिलाओं ने उत्साहपूर्वक बताया कि भाई-बहन का यह सबसे प्यारा त्योहार है और वे भाइयों के घर जाने की तैयारियों में जुटी हैं. लाजपत नगर मार्केट में रौनक के साथ-साथ इस बार दोनों हाथों में मेहंदी लगाने का चार्ज 500 रुपए तक लिया जा रहा है. वहीं, भाइयों की कलाई सजाने के लिए बाजार में ₹50 से लेकर 1200 रुपए तक की फैंसी और डिजाइनर राखियां खूब बिक रही हैं.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में राजधानी के प्रसिद्ध लाजपत नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में त्योहार की भारी चहल-पहल देखी गई. रक्षाबंधन से ठीक पहले बड़ी संख्या में महिलाएं कपड़ों, मैचिंग आउटफिट्स और खूबसूरत राखियों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचीं. बाजार में त्योहार का ऐसा क्रेज दिखा कि कपड़ों और राखी की दुकानों के साथ-साथ मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं की लंबी कतारें नजर आईं. महिलाओं ने उत्साहपूर्वक बताया कि भाई-बहन का यह सबसे प्यारा त्योहार है और वे भाइयों के घर जाने की तैयारियों में जुटी हैं. लाजपत नगर मार्केट में रौनक के साथ-साथ इस बार दोनों हाथों में मेहंदी लगाने का चार्ज 500 रुपए तक लिया जा रहा है. वहीं, भाइयों की कलाई सजाने के लिए बाजार में ₹50 से लेकर 1200 रुपए तक की फैंसी और डिजाइनर राखियां खूब बिक रही हैं.