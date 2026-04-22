दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक IRS अधिकारी की 21 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के समय माता-पिता घर से बाहर जिम गए हुए थे और लौटने पर उन्होंने बेटी को मृत पाया. पुलिस को शक है कि घर के नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. डॉ. हेमंत तिवारी समेत पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. अमर कॉलोनी थाना में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.