दिल्ली में सनसनीखेज हत्या… कैलाश हिल्स में IRS अधिकारी की 21 वर्षीय बेटी की हत्या, नौकर फरार - DELHI MURDER CASE
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Published : April 22, 2026 at 8:18 PM IST
दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक IRS अधिकारी की 21 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के समय माता-पिता घर से बाहर जिम गए हुए थे और लौटने पर उन्होंने बेटी को मृत पाया. पुलिस को शक है कि घर के नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. डॉ. हेमंत तिवारी समेत पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. अमर कॉलोनी थाना में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.
दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक IRS अधिकारी की 21 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के समय माता-पिता घर से बाहर जिम गए हुए थे और लौटने पर उन्होंने बेटी को मृत पाया. पुलिस को शक है कि घर के नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. डॉ. हेमंत तिवारी समेत पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. अमर कॉलोनी थाना में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.