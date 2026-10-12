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दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं हो सकेंगे प्रदर्शन, सरकार ने तय किए नए वैकल्पिक स्थल; रामलीला मैदान समेत इन जगहों पर मिलेगी अनुमति

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JANTAR MANTAR REMOVED FROM PROTEST SITES LIST (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 7:15 PM IST

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दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को अब आधिकारिक रूप से निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि वहां भविष्य में धरने और प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे. गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को विरोध प्रदर्शनों के लिए नए वैकल्पिक स्थल के रूप में तय किया है. प्रशासन द्वारा इन नए स्थानों पर धरने-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जल्द ही अलग से जारी की जाएगी. गौरतलब है कि 1993 में बोट क्लब पर प्रतिबंध लगने के बाद से जंतर-मंतर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का मुख्य केंद्र बना हुआ था, लेकिन अब सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है.

दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को अब आधिकारिक रूप से निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि वहां भविष्य में धरने और प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे. गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को विरोध प्रदर्शनों के लिए नए वैकल्पिक स्थल के रूप में तय किया है. प्रशासन द्वारा इन नए स्थानों पर धरने-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जल्द ही अलग से जारी की जाएगी. गौरतलब है कि 1993 में बोट क्लब पर प्रतिबंध लगने के बाद से जंतर-मंतर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का मुख्य केंद्र बना हुआ था, लेकिन अब सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है.

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जंतर मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन
JANTAR MANTAR PROTEST BAN

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