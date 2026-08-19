नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, उनके चलते अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है.हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि जल बोर्ड घोटाले के मामले में एसीबी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उन आरोपों की गंभीरता सामने आती है, जिन्हें बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें अपने झूठ को स्वीकार कर लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के साथ भ्रष्टाचार के नाम पर धोखा किया गया और अब जांच में सामने आ रही कार्रवाई से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.