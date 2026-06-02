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दिल्ली के ITO स्थित SPA बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू - DELHI FIRE

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Fire breaks out at SPA building near ITO Delhi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 2:40 PM IST

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दिल्ली के आईटीओ स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) की इमारत में सोमवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया. आग भवन की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई। मौके पर छह से अधिक फायर टेंडर, वाटर बाउजर और अन्य राहत वाहन भेजे गए. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10:40 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और भवन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. इससे एक दिन पहले मुखर्जी नगर की चार मंजिला इमारत में भी आग लगी थी, जिससे राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

दिल्ली के आईटीओ स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) की इमारत में सोमवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया. आग भवन की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई। मौके पर छह से अधिक फायर टेंडर, वाटर बाउजर और अन्य राहत वाहन भेजे गए. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10:40 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और भवन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. इससे एक दिन पहले मुखर्जी नगर की चार मंजिला इमारत में भी आग लगी थी, जिससे राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

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