इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48 करोड़ रुपये कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा की खेप बरामद की है. बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे दो थाई नागरिकों के पास से लगभग 47.805 किलोग्राम हाई-क्वालिटी गांजा मिला. अधिकारियों के मुताबिक दोनों यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2356 से आए थे और ग्रीन चैनल पार करने की कोशिश कर रहे थे. शक होने पर तलाशी ली गई, जिसमें वैक्यूम-सील पैकेटों में छिपाकर रखी गई ड्रग्स बरामद हुई. एक यात्री के बैग से 29 किलो और दूसरे के सामान से 19 किलो गांजा मिला. कस्टम विभाग ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.