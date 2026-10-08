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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का मामला, यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

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यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2026 at 8:55 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की ओर से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील खारिज करने की बात कही है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. गुरुवार को याचिकाकर्ता और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से पेश वकील इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. चिब ने दिल्ली पुलिस के एक अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी अर्जी में कहा था कि वह सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करेगा. याचिका में कहा गया है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद, पुलिस ने एक अक्टूबर को ही अनुमति न देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित पहली तारीख भी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की ओर से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील खारिज करने की बात कही है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. गुरुवार को याचिकाकर्ता और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से पेश वकील इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. चिब ने दिल्ली पुलिस के एक अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी अर्जी में कहा था कि वह सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करेगा. याचिका में कहा गया है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद, पुलिस ने एक अक्टूबर को ही अनुमति न देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित पहली तारीख भी थी.

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