दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल समेत 6 नेताओं को नोटिस, आबकारी केस में अवमानना कार्यवाही तेज - ARVIND KEJRIWAL
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Published : May 19, 2026 at 5:27 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर चलाए गए कथित अभियान से जुड़े कंटेंट को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया. इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी किया था. अदालत ने आरोप लगाया कि फैसले के बाद जज और न्यायपालिका के खिलाफ संगठित सोशल मीडिया अभियान चलाया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर चलाए गए कथित अभियान से जुड़े कंटेंट को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया. इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी किया था. अदालत ने आरोप लगाया कि फैसले के बाद जज और न्यायपालिका के खिलाफ संगठित सोशल मीडिया अभियान चलाया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई.