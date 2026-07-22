CJP Protest Delhi: 'संसद मार्च' से दिल्ली में हाई अलर्ट, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; मनमाना किराया वसूल रहे ऑटो वाले! - JANTAR MANTAR
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Published : July 22, 2026 at 8:05 PM IST
राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और यूथ कांग्रेस के 'चलो संसद' मार्च के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और खान मार्केट सहित 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है. स्टेशनों के अचानक बंद होने से आम जनता और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ऑटो चालक मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रहे हैं. बता दें कि NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है. ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.
राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और यूथ कांग्रेस के 'चलो संसद' मार्च के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और खान मार्केट सहित 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है. स्टेशनों के अचानक बंद होने से आम जनता और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ऑटो चालक मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रहे हैं. बता दें कि NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है. ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.