गैस चेंबर बनी दिल्ली, BS-6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री बैन, बॉर्डर पर हो रही सघन चेकिंग - DELHI HAS TURNED INTO A GAS CHAMBER

Published : December 18, 2025 at 7:29 PM IST

राजधानी दिल्ली में लगातार बढते प्रदूषण के बाद प्रशासन सख्त है. BS6 मानक से नीचे की सभी पेट्रोल व डीजल गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. आदेश के अनुसार BS4 व BS3 श्रेणी के पेट्रोल-डीजल वाहन अब राजधानी में दाखिल नहीं हो सकेंगे. हालांकि BS4 श्रेणी की सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को इस प्रतिबंध से राहत दी गई है. BS4 श्रेणी की दिल्ली में रजिस्टर पेट्रोल गाड़ियों को चलने की अनुमति है, लेकिन डीजल से चलने वाली दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 श्रेणी के वाहन को चलने की अनुमति नहीं है.

फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली की सभी प्रमुख सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है. गाजीपुर, टिकरी, सिंघु, बदरपुर, चिल्ला, कापसहेड़ा, धौला कुआं समेत अन्य बॉर्डर पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं. इसके अलावा जिन गाड़ियों के पास वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है, उन वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

