मेट्रो मंडे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों का दिखा उत्साह, सफर के दौरान जनता का मिला समर्थन - DELHI GOVERNMENT METRO MONDAY
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Published : May 18, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार के आव्हान पर आज मेट्रो मंडे का आयोजन किया गया. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार के सभी मंत्रियों ने मेट्रो से सफर किया और दिल्ली सचिवालय पहुंचे. मेट्रो मंडे को लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है. प्रधानमंत्री के आह्वान पर अगर ईंधन बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री भी इस पहल को अपनाएंगे तो आम जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग भी इसको अपनाएंगे. मेट्रो से सफर करने वालों ने कहा इस मुहिम से प्रदूषण में भी आएगी कमी.यह सभी छोटे-छोटे कदम उठाकर के हम अपने देश को पेट्रोल डीजल की होने वाली कमी के संकट से बचा सकते हैं.
नई दिल्ली: पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार के आव्हान पर आज मेट्रो मंडे का आयोजन किया गया. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार के सभी मंत्रियों ने मेट्रो से सफर किया और दिल्ली सचिवालय पहुंचे. मेट्रो मंडे को लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है. प्रधानमंत्री के आह्वान पर अगर ईंधन बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री भी इस पहल को अपनाएंगे तो आम जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग भी इसको अपनाएंगे. मेट्रो से सफर करने वालों ने कहा इस मुहिम से प्रदूषण में भी आएगी कमी.यह सभी छोटे-छोटे कदम उठाकर के हम अपने देश को पेट्रोल डीजल की होने वाली कमी के संकट से बचा सकते हैं.