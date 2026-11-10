छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: 16 नवंबर को सरकारी अवकाश घोषित, प्रशासनिक दफ्तर और उपक्रम रहेंगे बंद

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने 16 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष 16 नवंबर सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक और सरकारी अवकाश घोषित किया गया है. ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूरी तरह लागू होगा. इस दिन सभी संस्थानों में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा, ताकि कर्मचारी और अधिकारी इस पर्व को श्रद्धा, उल्लास और परिवार के साथ बिना किसी रुकावट के मना सकें.

दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के करोड़ों लोग निवास करते हैं, जिनके लिए 'छठ पूजा' साल का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है. इस चार दिवसीय महापर्व के दौरान डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. 16 नवंबर को अवकाश घोषित होने से राजधानी में रह रहे सरकारी कर्मचारियों और कामगारों को पूजा-अर्चना और घाटों पर व्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए पूरा समय मिल सकेगा. सरकार के इस फैसले से लोगों में खुशी है. इस वर्ष दिल्लीवासियों के लिए मुनक नहर पर 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट तैयार किया जा रहा है. बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक विकसित किए जा रहे इस घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए दोनों ओर सीढ़ियां और सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 12 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस घाट का उद्घाटन करेंगे.