नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और फिल्मी गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है. इसी दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली (IFFD) 2026 के भव्य उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए महोत्सव का शुभारंभ किया. यह ऐतिहासिक अवसर दिल्ली को वैश्विक फिल्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा , देश-विदेश से आए फिल्मकारों, कलाकारों, निर्देशकों सहित अन्य मुख्य अतिथि उपस्थित थे.