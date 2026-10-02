मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, जंतर-मंतर पर Gen Z के साथ AAP की छात्र विंग सक्रिय

नई दिल्ली: दिल्ली में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है. आयोजकों और छात्र समूहों ने मतदाता सूची और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सवाल उठाए हैं. AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रदर्शन के समर्थन की बात कही है. पार्टी की छात्र विंग ASAP की ओर से युवाओं से संपर्क किए जाने का दावा किया गया है. इससे पहले जुलाई में NEET से जुड़े आंदोलन के दौरान भी जंतर-मंतर पर Gen Z की सक्रियता देखने को मिली थी. 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.