दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग: पुरी प्लाजा की दुकान में लगी आग, चार मंजिला इमारत चपेट में

दिल्ली के करोल बाग स्थित प्रसिद्ध गफ्फार मार्केट के पुरी प्लाजा में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चार मंजिला व्यावसायिक इमारत इसकी चपेट में आ गई। शुरुआती जांच में मोबाइल बैटरियों के ओवरहीट होने या ओवरचार्जिंग को आग की वजह माना जा रहा है। दमकल विभाग की 22 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। इस घटना के बाद दिल्ली व्यापार महासंघ ने बाजारों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है और सभी व्यावसायिक बाजारों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है। त्योहारों और शादियों के सीजन के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में प्रशासन और व्यापारियों दोनों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना बेहद जरूरी हो गया है।