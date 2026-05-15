दिल्ली में शुरू हुई देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा… हरित परिवहन की नई शुरुआत - HYDROGEN BUS
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Published : May 15, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सेवा शुरू हो गई है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अत्याधुनिक बसों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपा, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से सेवा शुरू हुई. यह बस सेवा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन और इंडिया गेट जैसे प्रमुख इलाकों से जोड़ रही है.35 सीटों वाली बसें GPS और CCTV से लैस हैं तथा हर 30 मिनट में उपलब्ध होंगी. किराया 10 से 15 रुपये रखा गया है. अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है.इसे भारत के भविष्य के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है.
नई दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सेवा शुरू हो गई है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अत्याधुनिक बसों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपा, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से सेवा शुरू हुई. यह बस सेवा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन और इंडिया गेट जैसे प्रमुख इलाकों से जोड़ रही है.35 सीटों वाली बसें GPS और CCTV से लैस हैं तथा हर 30 मिनट में उपलब्ध होंगी. किराया 10 से 15 रुपये रखा गया है. अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है.इसे भारत के भविष्य के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है.