दिल्ली में लगातार बढ़ रही आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन सेवा ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की व्यापक योजना तैयार की है. ‘हर घर सुरक्षित, भारत विकसित’ पहल के तहत नई इमारतों में स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि पुरानी इमारतों को भी तीन वर्षों के भीतर इस दायरे में लाने की योजना है. अधिकारियों का दावा है कि इन तकनीकों से आग से होने वाली मौतों में 97 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है. इसके साथ ही फायर स्टेशनों का विस्तार, 12 हजार अतिरिक्त कर्मियों की मांग और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था पर काम चल रहा है. तंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स वाहनों की तैनाती बढ़ाकर आपातकालीन सेवाओं को और तेज बनाया जाएगा.