डेंजर जोन में दिल्ली, कई जगहों पर AQI 400 के पार - DELHI POLLUTION IN DANGER ZONE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 8, 2025 at 11:09 PM IST
जहरीली हवा एक बार फिर दिल्ली के लोगों की सांस पर भारी पड़ रही है. शनिवार को कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया. अलीपुर में एक्यूआई 404, आईटीओ में 402, नेहरू नगर में 406, विवेक विहार में 411, वज़ीरपुर में 420 और बुराड़ी में 418 दर्ज किया गया. एनसीआर के नोएडा में एक्यूआई 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली का AQI का स्तर रेड जोन की कटेगरी में आता है. इससे राजधानी दिल्ली देश से सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है. अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है. दिल्ली की हवा को खराब बनाने के लिए पराली को जिम्मेदार माना जा रहा है.. वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान करीब 30 फीसदी है. सैटेलाइट डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को पंजाब में 100, हरियाणा में 18 और उत्तर प्रदेश में 164 पराली जलाने की घटनाएं हुईं.
जहरीली हवा एक बार फिर दिल्ली के लोगों की सांस पर भारी पड़ रही है. शनिवार को कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया. अलीपुर में एक्यूआई 404, आईटीओ में 402, नेहरू नगर में 406, विवेक विहार में 411, वज़ीरपुर में 420 और बुराड़ी में 418 दर्ज किया गया. एनसीआर के नोएडा में एक्यूआई 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली का AQI का स्तर रेड जोन की कटेगरी में आता है. इससे राजधानी दिल्ली देश से सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है. अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है. दिल्ली की हवा को खराब बनाने के लिए पराली को जिम्मेदार माना जा रहा है.. वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान करीब 30 फीसदी है. सैटेलाइट डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को पंजाब में 100, हरियाणा में 18 और उत्तर प्रदेश में 164 पराली जलाने की घटनाएं हुईं.