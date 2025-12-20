ETV Bharat / Videos

घने कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, विजिबिलिटी कम होने से हवाई और रेल सेवा प्रभावित

December 20, 2025

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं. विजिबिलिटी कम होने के चलते हवाई और रेलवे सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा. दिल्ली एयरपोर्ट शनिवार रात घने कोहरे के कारण श्रेणी-III परिचालन शुरू किया गया, ताकि बेहद कम विजिबिलिटी में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सके. हालांकि घने कोहरे की वजह से यहां 130 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गईं. वहीं, कई फ्लाइटें देरी से उड़ान भर रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिर गई, जिसकी वजह से फ्लाइट को रद्द किया गया.  

हवाई सेवाओं की तरह ही घने कोहरे की वजह से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं. उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं हैं.  

बिहार की राजधानी पटना में रेलवे स्टेशन पर कई यात्री कंबल ओढ़े हुए प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए.  

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और ट्रेनों की आवाजाही के बारे में आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर नियमित अपडेट देखें ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी नहीं हो.

