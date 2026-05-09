दिल्ली में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने कई जगहों पर ‘कूलिंग जोन’ बनाए हैं. इन केंद्रों पर बड़े पंखे, कूलर, छायादार टेंट, ओआरएस और ठंडे पीने के पानी की मुफ्त व्यवस्था की गई है. यहां नागरिक सुरक्षाके सदस्य भी तैनात हैं, जो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. बुजुर्गों, यात्रियों और राहगीरों का कहना है कि इन कूलिंग जोन में कुछ देर रुकने से गर्मी से काफी राहत मिलती है. सरकार का यह कदम खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है जो तेज धूप में सफर करने को मजबूर हैं. आने वाले दिनों में इन सुविधाओं का और विस्तार किया जा सकता है.