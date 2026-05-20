दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - REKHA GUPTA PRESS CONFERENCE LIVE
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Published : May 20, 2026 at 12:25 PM IST
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रही है. इसमें सीएम कई लाभदायक योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर रही है. बता दें कि इससे पहले 14 मई को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार थे. वर्क फ्रॉम होम: सरकारी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) करेंगे. विदेशी दौरे: अगले एक साल तक अधिकारियों के आधिकारिक विदेशी दौरों पर रोक लगाने का ऐलान किया था. इसके साथ ही सीएम रेखा खुद पीएम मोदी की ईधन बचाने की मुहिम को लेकर दिल्ली मेट्रो से सफर भी किया.
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रही है. इसमें सीएम कई लाभदायक योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर रही है. बता दें कि इससे पहले 14 मई को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार थे. वर्क फ्रॉम होम: सरकारी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) करेंगे. विदेशी दौरे: अगले एक साल तक अधिकारियों के आधिकारिक विदेशी दौरों पर रोक लगाने का ऐलान किया था. इसके साथ ही सीएम रेखा खुद पीएम मोदी की ईधन बचाने की मुहिम को लेकर दिल्ली मेट्रो से सफर भी किया.