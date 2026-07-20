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दिल्ली में CJP का उग्र प्रदर्शन: पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप, वांगचुक का अल्टीमेटम; AAP और SP का मिला समर्थन - CJP PROTEST DELHI

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Cockroach Janta Party protest Jantar Mantar (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 4:30 PM IST

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नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का प्रदर्शन उग्र हो गया है. CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक (23 दिन से भूख हड़ताल पर) को 2 घंटे में जंतर-मंतर नहीं लाया गया, तो वे संसद मार्च करेंगे. पुलिस पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशनों तक घुस गए. इस बड़े आंदोलन को अब समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े विपक्षी नेताओं का भी खुला समर्थन मिल गया है.

नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का प्रदर्शन उग्र हो गया है. CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक (23 दिन से भूख हड़ताल पर) को 2 घंटे में जंतर-मंतर नहीं लाया गया, तो वे संसद मार्च करेंगे. पुलिस पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशनों तक घुस गए. इस बड़े आंदोलन को अब समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े विपक्षी नेताओं का भी खुला समर्थन मिल गया है.

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