दिल्ली में CJP की 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले फाउंडर अभिजीत दीपके ने जताई गिरफ्तारी की आशंका

दिल्ली में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित होने वाली 'लहरा दो तिरंगा' रैली से ठीक पहले पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या देश में तिरंगा लहराना गुनाह है। CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और आशुतोष रांका व सौरव दास को न्यायिक हिरासत में भेजने के विरोध में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में यह प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 लागू है और NDMC ने सेंट्रल पार्क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दोपहर 3 बजे से यातायात प्रभावित रहने की संभावना है।