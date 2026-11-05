दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, दो की मौत

दिल्ली के ऐतिहासिक चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मलबे में कुछ अन्य लोगों के दबे होने की आशंका के चलते तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। दिल्ली फायर सर्विस की छह यूनिट्स मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। इस बीच, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी और दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार और कार्रवाई में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है।