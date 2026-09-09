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दिल्ली PG हादसे में अब तक 6 गिरफ्तार, बिल्डिंग मालिक रिमांड पर; MCD ने दिए खतरनाक इमारतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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DELHI SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 4:24 PM IST

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दिल्ल के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला जर्जर इमारत के ढहने से हुई 7 मौतों के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है. दिल्ली पुलिस ने इस हादसे में अब तक PG ऑपरेटर, लेबर ठेकेदार और बिल्डिंग के मालिक महेश गुप्ता समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस रिमांड पर, जबकि उनके माता-पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

इस बड़े हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम भी पूरी तरह हरकत में आ गया है. हादसे वाली जगह के पास मौजूद एक और असुरक्षित बहुमंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही MCD ने अधिकारियों को राजधानी की सभी कमजोर, खतरनाक और नियमों का उल्लंघन कर रही इमारतों को चिन्हित कर उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ल के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला जर्जर इमारत के ढहने से हुई 7 मौतों के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है. दिल्ली पुलिस ने इस हादसे में अब तक PG ऑपरेटर, लेबर ठेकेदार और बिल्डिंग के मालिक महेश गुप्ता समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस रिमांड पर, जबकि उनके माता-पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

इस बड़े हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम भी पूरी तरह हरकत में आ गया है. हादसे वाली जगह के पास मौजूद एक और असुरक्षित बहुमंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही MCD ने अधिकारियों को राजधानी की सभी कमजोर, खतरनाक और नियमों का उल्लंघन कर रही इमारतों को चिन्हित कर उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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