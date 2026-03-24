ETV Bharat / Videos

DELHI BUDGET 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता सदन में पेश कर रही हैं दिल्ली का बजट - DELHI BUDGET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली बजट LIVE (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 11:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली बजट 2026-2027 पेश कर रही हैं. इस बार के बजट की थीम 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' रखी गई है. प्रदूषण से मुक्ति, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा इस बजट के तीन मुख्य स्तंभ होने की उम्मीद है. बजट से पहले दिल्ली विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल के जरिए विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि इस घटना के बाद पूरे विधानसभा परिसर की जांच की गई. लेकिन ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. बम की धमकी के बाद सीएम व अन्य सभी कैबिनेट मंत्री और सदस्यगण सदन में पहुंचे. 

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली बजट 2026-2027 पेश कर रही हैं. इस बार के बजट की थीम 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' रखी गई है. प्रदूषण से मुक्ति, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा इस बजट के तीन मुख्य स्तंभ होने की उम्मीद है. बजट से पहले दिल्ली विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल के जरिए विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि इस घटना के बाद पूरे विधानसभा परिसर की जांच की गई. लेकिन ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. बम की धमकी के बाद सीएम व अन्य सभी कैबिनेट मंत्री और सदस्यगण सदन में पहुंचे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI BUDGET LIVE
DELHI BUDGET 2026
दिल्ली बजट 2026
DELHI BUDGET TODAY
DELHI BUDGET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों को लेकर ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस

LIVE: बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों को लेकर ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस

March 15, 2026 at 4:02 PM IST
Etv Bharat

MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE: तेल और गैस पर MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानिए मौजूदा हालात

March 14, 2026 at 4:11 PM IST
अरविंद केजरीवाल

दिल्ली से अरविंद केजरीवाल LIVE

February 27, 2026 at 4:18 PM IST
परीक्षा पे चर्चा

Pariksha Pe Charcha 2026 Part 2: एग्जाम से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद शुरू Live

February 9, 2026 at 10:15 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.