DELHI BUDGET 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता सदन में पेश कर रही हैं दिल्ली का बजट - DELHI BUDGET
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Published : March 24, 2026 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली बजट 2026-2027 पेश कर रही हैं. इस बार के बजट की थीम 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' रखी गई है. प्रदूषण से मुक्ति, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा इस बजट के तीन मुख्य स्तंभ होने की उम्मीद है. बजट से पहले दिल्ली विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल के जरिए विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि इस घटना के बाद पूरे विधानसभा परिसर की जांच की गई. लेकिन ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. बम की धमकी के बाद सीएम व अन्य सभी कैबिनेट मंत्री और सदस्यगण सदन में पहुंचे.
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली बजट 2026-2027 पेश कर रही हैं. इस बार के बजट की थीम 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' रखी गई है. प्रदूषण से मुक्ति, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा इस बजट के तीन मुख्य स्तंभ होने की उम्मीद है. बजट से पहले दिल्ली विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल के जरिए विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि इस घटना के बाद पूरे विधानसभा परिसर की जांच की गई. लेकिन ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. बम की धमकी के बाद सीएम व अन्य सभी कैबिनेट मंत्री और सदस्यगण सदन में पहुंचे.