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दिल्ली में BS-IV वाहनों की एंट्री बैन पर उठे सवाल: परिवहन विशेषज्ञ ने फैसले को बताया अवैज्ञानिक

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DELHI BS4 VEHICLE ENTRY RESTRICTION 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2026 at 8:53 PM IST

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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से बाहर से आने वाले BS-IV वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय से करीब 50 लाख वाहन प्रभावित हो सकते हैं, जिसे लेकर परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने तीखे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ियों को छूट देना और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगाना अवैज्ञानिक है। सिर्फ निर्माण वर्ष के आधार पर बैन लगाने के बजाय वास्तविक सड़क परिस्थितियों और प्रदूषण जांच पर जोर देना चाहिए। उन्होंने इस नीति के कानूनी और वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हुए इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से बाहर से आने वाले BS-IV वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय से करीब 50 लाख वाहन प्रभावित हो सकते हैं, जिसे लेकर परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने तीखे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ियों को छूट देना और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगाना अवैज्ञानिक है। सिर्फ निर्माण वर्ष के आधार पर बैन लगाने के बजाय वास्तविक सड़क परिस्थितियों और प्रदूषण जांच पर जोर देना चाहिए। उन्होंने इस नीति के कानूनी और वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हुए इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है।

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