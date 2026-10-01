कैप्टन स्मित के जल्द स्वस्थ होने को लेकर दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष ने कालकाजी में की विशेष पूजा

नई दिल्ली: हवा में हुए हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विमान पर नियंत्रण बनाए रखने और यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित की बहादुरी को लेकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली के प्रसिद्ध कल्काजी मंदिर में दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष विक्रम बिधूड़ी ने विशेष पूजा अर्चना की. साथ ही उन्होंने कैप्टन स्मित के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की. उन्होंने कहा कि भारत का नाम एक बार फिर पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है. गौरतलब है कि पीएम मोदी व इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिल नेतन्याहू के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कैप्टन स्मित की बहादुरी की सराहना की है.