दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा - DELHI ASSEMBLY SECURITY BREACH
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Published : April 6, 2026 at 9:37 PM IST
दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई जब एक नकाबपोश व्यक्ति कार लेकर वीआईपी गेट नंबर-2 की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गया. आरोपी सीधे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर पहुंचा और पोर्च में गुलदस्ता रखकर फरार हो गया. हालांकि मौके से कोई विस्फोटक नहीं मिला. घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार बरामद की. हालिया बम धमकियों के बीच इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गृह विभाग और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का नए सिरे से ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई जब एक नकाबपोश व्यक्ति कार लेकर वीआईपी गेट नंबर-2 की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गया. आरोपी सीधे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर पहुंचा और पोर्च में गुलदस्ता रखकर फरार हो गया. हालांकि मौके से कोई विस्फोटक नहीं मिला. घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार बरामद की. हालिया बम धमकियों के बीच इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गृह विभाग और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का नए सिरे से ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं.