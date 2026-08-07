दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन Live - दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र
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Published : August 7, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 3:13 PM IST
दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के साथ होगी. सदन के इस सत्र को लेकर जहां एक ओर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सदन के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और नए विधेयकों की प्रस्तुति शामिल होने के कारण राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है. मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिन पहले गुरुवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के साथ होगी. सदन के इस सत्र को लेकर जहां एक ओर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सदन के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और नए विधेयकों की प्रस्तुति शामिल होने के कारण राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है. मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिन पहले गुरुवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई.