पवन खेड़ा के घर असम पुलिस की छापेमारी, खेड़ा ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए थे गंभीर आरोप - RAID PAWAN KHERA RESIDENCE
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Published : April 7, 2026 at 6:01 PM IST
कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती है. असम पुलिस और दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन ईस्ट उनके आवास पर छापेमारी की. पवन खेड़ा पर ये कार्रवाई असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के पत्नी के पासपोर्ट को लेकर जो आरोप लगाए गए है. उसके बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जो एफआईआर करवाई है. जिस पर ये कार्रवाई की गई. जब असम पुलिस की टीम पवन खेड़ा के घर पहुंची तब वो घर पर मौजूद नहीं थे. असम पुलिस ने दिल्ली पहुंचने पर औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस की एक टीम इस जांच में शामिल हो गई.
कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती है. असम पुलिस और दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन ईस्ट उनके आवास पर छापेमारी की. पवन खेड़ा पर ये कार्रवाई असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के पत्नी के पासपोर्ट को लेकर जो आरोप लगाए गए है. उसके बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जो एफआईआर करवाई है. जिस पर ये कार्रवाई की गई. जब असम पुलिस की टीम पवन खेड़ा के घर पहुंची तब वो घर पर मौजूद नहीं थे. असम पुलिस ने दिल्ली पहुंचने पर औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस की एक टीम इस जांच में शामिल हो गई.