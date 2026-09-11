स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की सलाह; कहा- अपनाएं कोविड काल वाले प्रिकॉशन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे इस सीजन में अब तक 3,200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) पूरी तरह अलर्ट पर हैं. संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के अनुसार, यह एक सामान्य मौसमी संक्रमण है जिससे घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत है. आईसीएमआर (ICMR) के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि यह कोई नया खतरनाक वायरस नहीं है. रोजाना आ रहे 100 से 150 मरीजों को बुखार उतरने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है.

संक्रमण से बचने और रिकवरी के लिए दिशा-निर्देश