स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की सलाह; कहा- अपनाएं कोविड काल वाले प्रिकॉशन
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Published : September 11, 2026 at 7:14 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे इस सीजन में अब तक 3,200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) पूरी तरह अलर्ट पर हैं. संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के अनुसार, यह एक सामान्य मौसमी संक्रमण है जिससे घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत है. आईसीएमआर (ICMR) के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि यह कोई नया खतरनाक वायरस नहीं है. रोजाना आ रहे 100 से 150 मरीजों को बुखार उतरने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है.
संक्रमण से बचने और रिकवरी के लिए दिशा-निर्देश
- खान-पान में बदलाव: आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजों का परहेज करें. पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए केवल गर्म पानी, गर्म ताजी चीजें और हल्का (लघु) आहार लें.
- इम्यूनिटी बूस्टर्स: गिलोय का काढ़ा, संशमनी वटी, तथा तुलसी और अदरक के पानी में शहद (मधु) मिलाकर सेवन करें.
- प्रमुख औषधियां: आयुर्वेद में इसे 'आम ज्वर' माना गया है, जिसके उपचार में सुदर्शन घनवटी, दशमूलारिष्ट और अमृता रस का प्रयोग बेहद फायदेमंद है.
- हाइजीन और आइसोलेशन: कोविड काल की तरह ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. संक्रमित होने पर दूसरों को बचाने के लिए खुद को आइसोलेट करें.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे इस सीजन में अब तक 3,200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) पूरी तरह अलर्ट पर हैं. संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के अनुसार, यह एक सामान्य मौसमी संक्रमण है जिससे घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत है. आईसीएमआर (ICMR) के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि यह कोई नया खतरनाक वायरस नहीं है. रोजाना आ रहे 100 से 150 मरीजों को बुखार उतरने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है.
संक्रमण से बचने और रिकवरी के लिए दिशा-निर्देश
- खान-पान में बदलाव: आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजों का परहेज करें. पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए केवल गर्म पानी, गर्म ताजी चीजें और हल्का (लघु) आहार लें.
- इम्यूनिटी बूस्टर्स: गिलोय का काढ़ा, संशमनी वटी, तथा तुलसी और अदरक के पानी में शहद (मधु) मिलाकर सेवन करें.
- प्रमुख औषधियां: आयुर्वेद में इसे 'आम ज्वर' माना गया है, जिसके उपचार में सुदर्शन घनवटी, दशमूलारिष्ट और अमृता रस का प्रयोग बेहद फायदेमंद है.
- हाइजीन और आइसोलेशन: कोविड काल की तरह ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. संक्रमित होने पर दूसरों को बचाने के लिए खुद को आइसोलेट करें.