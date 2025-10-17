रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के नासिक स्थित नए प्रोडक्शन सेंटर में तेजस LCA MK-1A फाइटर प्लेन उद्घाटन किया. रक्षा मंत्री ने 'LCA MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन' और 'HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन' की भी शुरुआत की. इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. तेजस लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन बेंगलुरु में पहले से मौजूद दो नए प्लांट में हो रहा है, जहां सालाना 16 विमान बनते हैं. नासिक लाइन थर्ड प्रोडक्शन यूनिट है, यहां हर साल 8 विमानों का उत्पादन होगा. तेजस LCA MK-1A एक एडवांस, मल्टी-टास्किंग फाइटर प्लेन है.. जिसे एयरफोर्स के मिग-21 विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है.. इनमें एडवांस एवियोनिक्स के साथ-साथ हवा से हवा में ईंधन भरने की भी क्षमता मौजूद है.. जो इसे बेहद खास बनाती है..