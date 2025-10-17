ETV Bharat / Videos

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की पहली उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नासिक में किया उद्घाटन - TEJAS LCA MK 1A

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 9:14 PM IST

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के नासिक स्थित नए प्रोडक्शन सेंटर में तेजस LCA MK-1A फाइटर प्लेन  उद्घाटन किया. रक्षा मंत्री ने 'LCA MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन' और 'HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन' की भी शुरुआत की. इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. तेजस लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन बेंगलुरु में पहले से मौजूद दो नए प्लांट में हो रहा है, जहां सालाना 16 विमान बनते हैं. नासिक लाइन थर्ड प्रोडक्शन यूनिट है, यहां हर साल 8 विमानों का उत्पादन होगा. तेजस LCA MK-1A एक एडवांस, मल्टी-टास्किंग फाइटर प्लेन है.. जिसे एयरफोर्स के मिग-21 विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है.. इनमें एडवांस एवियोनिक्स के साथ-साथ हवा से हवा में ईंधन भरने की भी क्षमता मौजूद है.. जो इसे बेहद खास बनाती है.. 

TEJAS LCA MK 1A
तेजस LCA MK 1A की पहली उड़ान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
MAKE IN INDIA
TEJAS LCA MK 1A

ETV Bharat Hindi Team

