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अयोध्या में दीपोत्सव: सरयू नदी के 56 घाटों पर जलाए गए 30 लाख दीप

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अयोध्या में दीपोत्सव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2026 at 9:58 PM IST

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दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या एक बार फिर जगमगा उठी.  अयोध्या में 10वें दीपोत्सव के अवसर पर राम की पैड़ी और सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है. सरयू नदी के किनारे स्थित 56 घाटों को 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीपकों से रोशन किया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां दीप जलाए. अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी और सरयू घाट पर लेज़र लाइट शो का अद्भुत नज़ारा दिखा. इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिक अयोध्या के विकास की झलक भी देखने को मिली.  

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभा रहे कलाकारों का शानदार स्वागत किया. उन्होंने राम दरबार में कलाकार की आरती और टीका लगाया. पूरी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव की धूम है. रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है. साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसमें रामायण आधारित झांकियों, लोकनृत्यों और जय श्रीराम के जयघोष ने रामनगरी को भक्तिमय बना दिया. इस दौरान यहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता था.  

इन सबके आखिर में दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ. अयोध्या में दीपोत्सव का अद्भुत नजारा दिखा. यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. यूपी के मुख्यमंत्री ने  सरयू घाट पर आरती की.  

दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या एक बार फिर जगमगा उठी.  अयोध्या में 10वें दीपोत्सव के अवसर पर राम की पैड़ी और सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है. सरयू नदी के किनारे स्थित 56 घाटों को 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीपकों से रोशन किया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां दीप जलाए. अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी और सरयू घाट पर लेज़र लाइट शो का अद्भुत नज़ारा दिखा. इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिक अयोध्या के विकास की झलक भी देखने को मिली.  

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभा रहे कलाकारों का शानदार स्वागत किया. उन्होंने राम दरबार में कलाकार की आरती और टीका लगाया. पूरी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव की धूम है. रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है. साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसमें रामायण आधारित झांकियों, लोकनृत्यों और जय श्रीराम के जयघोष ने रामनगरी को भक्तिमय बना दिया. इस दौरान यहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता था.  

इन सबके आखिर में दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ. अयोध्या में दीपोत्सव का अद्भुत नजारा दिखा. यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. यूपी के मुख्यमंत्री ने  सरयू घाट पर आरती की.  

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