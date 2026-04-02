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ईरान पर जीत का एलान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान में हो चुका सत्ता परिवर्तन - DECLARING VICTORY OVER IRAN

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ईरान पर जीत का एलान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 11:09 PM IST

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पिछले 34 दिन से ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले हो रहे हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान से चल रही बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा.

ट्रम्प ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल-ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है. सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है. इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है. हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है.  

ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा. फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी. स्टॉक की कीमतें तेजी से वापस ऊपर जाएंगी. इधर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन की मानें तो तेहरान के पास लड़ाई खत्म करने की जरूरी इच्छाशक्ति है, बशर्ते उसके दुश्मन यह गारंटी दें कि यह फिर से नहीं भड़केगी.

पिछले 34 दिन से ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले हो रहे हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान से चल रही बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा.

ट्रम्प ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल-ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है. सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है. इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है. हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है.  

ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा. फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी. स्टॉक की कीमतें तेजी से वापस ऊपर जाएंगी. इधर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन की मानें तो तेहरान के पास लड़ाई खत्म करने की जरूरी इच्छाशक्ति है, बशर्ते उसके दुश्मन यह गारंटी दें कि यह फिर से नहीं भड़केगी.

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