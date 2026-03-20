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कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में दिसंबर वाली ठंड, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर - SNOWFALL ON MOUNTAINS

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पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 8:44 PM IST

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ताजा बर्फबारी से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मार्च में दिसंबर, जनवरी जैसा अहसास हो रहा है. एक तरफ जहां देश के बड़े हिस्से में गर्मी दस्तक दे रही है. पहाड़ों के मौसम ने अचानक करवट ली है. हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी ने पूरे नजारे को बदल दिया है. मनाली और आस पास के इलाकों में बीते तीन दिन से मौसम खराब है. मनाली शहर के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है. सोलंग नाला , अटल टनल सहित आसपास के इलाक़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है. फिलहाल अटल टनल को बंद कर दिया गया है. स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है. वहीं राजधानी शिमला में गुरुवार से लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम में बदलाव ने ठंड को बढ़ा दिया है और जनजीवन प्रभावित हुआ है. उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. बद्रीनाथ और दूसरे क्षेत्रों में बुधवार से रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है. केदारनाथ में बर्फ गिरी है. जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है.कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों, गुलमर्ग, सोनमर्ग, राजौरी और पुंछ में ताजा बर्फबारी हुई. जबकि श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई.

ताजा बर्फबारी से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मार्च में दिसंबर, जनवरी जैसा अहसास हो रहा है. एक तरफ जहां देश के बड़े हिस्से में गर्मी दस्तक दे रही है. पहाड़ों के मौसम ने अचानक करवट ली है. हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी ने पूरे नजारे को बदल दिया है. मनाली और आस पास के इलाकों में बीते तीन दिन से मौसम खराब है. मनाली शहर के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है. सोलंग नाला , अटल टनल सहित आसपास के इलाक़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है. फिलहाल अटल टनल को बंद कर दिया गया है. स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है. वहीं राजधानी शिमला में गुरुवार से लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम में बदलाव ने ठंड को बढ़ा दिया है और जनजीवन प्रभावित हुआ है. उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. बद्रीनाथ और दूसरे क्षेत्रों में बुधवार से रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है. केदारनाथ में बर्फ गिरी है. जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है.कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों, गुलमर्ग, सोनमर्ग, राजौरी और पुंछ में ताजा बर्फबारी हुई. जबकि श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई.

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