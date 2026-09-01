नेपाल में फ्लैश फ्लड से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार, सातवें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नेपाल में आज सातवें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. बचाव दल रुक-रुककर हो रही बारिश, उफनती नदियों, क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा है. रसुवा के भोटे कोशी नदी के में चिलिमें हाइड्रो पावर टनल में बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जहां भोटेकोशी में आई फ्लैश फ्लड के चलते कई मजदूर फंस गए थे. रेस्क्यू टीम को यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया. भारत से टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है. नेपाल में फ्लैश फ्लड की वजह से आई तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार तक पहुंच गई है, जबकि 4 हजार 400 लोग लापता हैं. भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में बाढ़ आने से त्रिशूली इलाके के बाजार में कई दुकानें बर्बाद हो गई. सेना लोगों को उस इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल रही है.